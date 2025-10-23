MKE Ankaragücü’nün Yeni Başkanı Belli Oldu

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde, 625 geçerli oyun 516’sını alan Muhammet Yaman, kulübün yeni başkanı seçildi.

Ankara’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Gazi Ercüment Tekin aday olmadı. Başkanlık yarışında Muhammet Yaman ile Serkan Ülker karşı karşıya geldi. Toplantıda, önceki döneme ait faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

Toplam 719 delegenin katıldığı genel kurulda, 625 kişi oy kullandı. Oyların 516’sını alan Yaman, Ankaragücü’nün yeni başkanı olurken, Serkan Ülker 103 oy aldı. Ayrıca 6 oy geçersiz sayıldı.

Yeni yönetim, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük alkış aldı.

Kaynak: DHA

