Fenerbahçe, Lukaku Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı

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Fenerbahçe, Napoli'yle Romelu Lukaku için yaptığı görüşmelerde teklifini artırdı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli ekip teklifi 6 milyon euroya çıkardı. İtalyan ekibinin transfer görüşmelerinin başında Lukaku için 12-13 milyon euro talep ettiği, ancak son süreçte bu rakamda indirime gittiği belirtildi.

2 kulübün transfer bedeli konusunda orta yolu bulmaya yakın olduğu ve görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

LUKAKU'YLA ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve Belçikalı golcünün transfer için 2 kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, transferin tamamlanması halinde Lukaku'yu Vedat Muriqi'nin ardından hücum hattındaki önemli takviyelerden biri olarak kadrosuna katacak.

Kaynak: Haber Merkezi