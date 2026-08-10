Fenerbahçe, Lukaku Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için Napoli'ye yaptığı teklifi 6 milyon euroya yükseltti. Belçikalı yıldızla anlaşan sarı-lacivertliler, transferde sona yaklaştı.

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Fenerbahçe, Lukaku Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı
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Fenerbahçe, Napoli'yle Romelu Lukaku için yaptığı görüşmelerde teklifini artırdı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli ekip teklifi 6 milyon euroya çıkardı. İtalyan ekibinin transfer görüşmelerinin başında Lukaku için 12-13 milyon euro talep ettiği, ancak son süreçte bu rakamda indirime gittiği belirtildi.

2 kulübün transfer bedeli konusunda orta yolu bulmaya yakın olduğu ve görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Lukaku Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı - Resim : 1

LUKAKU'YLA ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve Belçikalı golcünün transfer için 2 kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, transferin tamamlanması halinde Lukaku'yu Vedat Muriqi'nin ardından hücum hattındaki önemli takviyelerden biri olarak kadrosuna katacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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