Futbolseverler Dikkat! TFF’den 100 Milyon TL’lik Sanal Bütçeli Yeni Oyun

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin Süper Lig heyecanını farklı bir şekilde yaşayabileceği TFF Fantezi Lig'i kullanıma sundu. Mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilen proje, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

SEZON BOYUNCA HEYECAN YAŞANACAK

Tanıtım programına TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Ayaz, TFF Fantezi Lig'in futbolun dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu belirterek, projenin hem taraftarlar hem de kulüpler açısından yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi. Dünyada milyonlarca futbolseverin fantezi futbol oyunlarını takip ettiğini belirten Ayaz, özellikle gençlerin futbolu dijital platformlar üzerinden daha yoğun şekilde deneyimlediğine dikkat çekti. TFF olarak taraftarların yalnızca maçları izlemekle kalmayıp kendi takımlarını kurarak sezon boyunca rekabetin içinde yer almasını hedeflediklerini ifade etti.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Ayaz ayrıca dijital etkileşimin futbol ekonomisindeki payının giderek arttığını belirterek, projenin kulüplere ekonomik katkı sağlayabileceğini ve yurt dışında yaşayan Türk futbolseverlerin de TFF Fantezi Lig'e dahil edilmesinin amaçlandığını kaydetti. TFF Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör de lansmanda oyunun işleyişine ilişkin detayları paylaştı.

100 MİLYON LİRALIK SANAL BÜTÇE

TFF Fantezi Lig'de kullanıcılar, kendilerine tanımlanan 100 milyon liralık sanal bütçeyle her hafta kendi kadrolarını oluşturabilecek. Kadroda yer alan futbolcuların Süper Lig'deki gerçek maç performansları, kullanıcıların haftalık puanlarına doğrudan yansıyacak.

Oyunda başarılı olan katılımcılar haftalık ve sezonluk ödüller kazanabilecek. Dereceye giren kullanıcılar, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya, Fransa ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaları tribünden takip etme fırsatı elde edecek. Sezonu ilk üç sırada tamamlayan kullanıcılar için de çeşitli sürpriz ödüller hazırlanacak. Lansman programı, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcuları Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın rol aldığı reklam filminin gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: AA