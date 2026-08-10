Trabzonspor'un Net Borcu Belli Oldu

Trabzonspor'un 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi.

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Trabzonspor'un Net Borcu Belli Oldu
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, mali tabloların incelenmesi sonucunda şirketin 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu ifade edildi. Kulüp, hesaplamada kısa ve uzun vadeli borçların toplamından 2,1 milyar lira tutarındaki dönen varlıkların düşüldüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyen 2,7 milyar liralık tutar ile ilişkili taraf işlemlerinin netleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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