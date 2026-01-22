Fenerbahçe, Aston Villa Karşısında! İlk Düdük Çaldı
Fenerbahçe ile Aston Villa'nın kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı başladı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç başladı.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Tielamans, Bogarde, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins
