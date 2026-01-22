Fenerbahçe, Aston Villa Karşısında! İlk Düdük Çaldı

Fenerbahçe ile Aston Villa'nın kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı başladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Aston Villa Karşısında! İlk Düdük Çaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç başladı.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Tielamans, Bogarde, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins



Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kadıköy, Türk Bayraklarıyla Donatıldı Kadıköy, Türk Bayraklarıyla Donatıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe – Aston Villa Maçının İlk 11’leri Belli Oldu Fenerbahçe – Aston Villa Maçının İlk 11’leri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Açıkladı: Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması