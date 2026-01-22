Fenerbahçe – Aston Villa Maçının İlk 11’leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Fenerbahçe, 7. hafta karşılaşmasında İngiltere Premier Lig’in iddialı ekiplerinden Aston Villa ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla hem gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı hem de Avrupa arenasında ses getirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE’DE YILDIZLAR SAHADA

Teknik heyet, kritik mücadelede tecrübeli ve formda isimleri bir araya getiren dikkat çekici bir 11 ile sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe’de ilk 11’ler şöyle: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

ASTON VİLLA’DA PREMİER LİG KALİTESİ

Konuk ekip Aston Villa da güçlü kadrosuyla sahada olacak.

Aston Villa'da ilk 11'ler şu şekilde: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Tielamans, Bogarde, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins

KRİTİK 90 DAKİKA

Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda iç sahada etkili performanslar sergileyen Fenerbahçe, taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj yakalamak istiyor.

