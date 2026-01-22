Kadıköy, Türk Bayraklarıyla Donatıldı
Fenerbahçe'n,n UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Aston Villa’yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki tribünleri Türk bayraklarıyla süsledi.
Kaynak: DHA
