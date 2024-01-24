Fenerbahçe ile anılıyordu: 10 hafta sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, kasık şikayetleri nedeniyle ameliyat olan Anthony Martial’in rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe ile anılıyordu: 10 hafta sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, transfer adı Fenerbahçe ve birçok Süper Lig ekibiyle anılan Fransız futbolcu Anthony Martial’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili, Martial’in kasık şikayeti nedeniyle gerçekleşen ameliyatın başarılı bir şekilde tamamladığı ve rehabilitasyon sürecinin ise yaklaşık 10 hafta kadar süreceğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe
Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek
Kanal D final tuşuna bastı! Üzücü haber.... Son kez seyredeceksiniz Kanal D final tuşuna bastı! Üzücü haber.... Son kez seyredeceksiniz
Fenerbahçe Bologna'yı ağırlıyor Fenerbahçe Bologna'yı ağırlıyor
Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor
Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu