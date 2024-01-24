Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşması olan Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakeminin Erkan Engin olduğu açıklandı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir’in, Fenerbahçe’yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Başakşehir, bugün saat 20.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Engin’e AVAR’da Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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