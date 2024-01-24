Bordo mavililer için divan başkanı adayı olduğunu duyurdu

Mahmut Ören, Trabzonspor'da 2 Mart'ta yapılacak Genel Kurul'da divan başkanlığına aday olacağını belirtti.

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Bordo mavililer için divan başkanı adayı olduğunu duyurdu

Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Birlik ve beraberliğini pekiştirerek, kulübümüzün kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ve geleneklerine sahip çıkma hedefi ile divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Ören, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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