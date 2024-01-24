Fenerbahçe Bologna'yı ağırlıyor

Sarı lacivertliler, THY Euroleague’in 23. haftasında yarın İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı konuk edecek.

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Fenerbahçe Bologna'yı ağırlıyor

THY Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Euroleague’da 22 maçta 13 galibiyet, 9 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 7 mağlubiyet alan İtalyan temsilcisi ise 3. sırada bulunuyor.

8. RANDEVU

Fenerbahçe ile Virtus Bologna, Euroleague’de bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünden İtalyan ekibi galip ayrılırken, sarı-lacivertlilerin ise 3 mücadelede rakibine üstünlük kurdu. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bologna, 87-79’luk skorla kazandı.

ÖN PLANA ÇIKANLAR

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 83.9 sayı, 33.5 ribaund ve 17.9 asist ortalamasıyla oynarken, Virtus Bologna ise 81.6 sayı, 33 ribaund ve 19.3 asist ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 13.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, İtalyan ekibinde de Tornike Shengelia 15.0 sayı ortalamasıyla ön plana çıkıyor.

Kaynak: İHA

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