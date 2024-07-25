Fenerbahçe Gözden Çıkardı, Göztepe Kancayı Attı: İzmir Devi Yıldız Orta Saha İçin Devrede

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Miguel Crespo'yu yakın takibe aldı. İzmir ekibi Portekizli orta sahayı renklerine bağlamak istiyor.

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Fenerbahçe Gözden Çıkardı, Göztepe Kancayı Attı: İzmir Devi Yıldız Orta Saha İçin Devrede

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Belçika'nın Zurte Waragem takımından Tanzanyalı sol stoper Novatus Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzalayıp, Japon orta saha Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miguel Crespo'yu listesine ekledi.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Portekizli oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılıların kulüp ve Crespo ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Göztepe yönetiminin Crespo'nun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini isteyeceği de bildirildi.

Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunda Portekiz 2'nci Lig ekibi Estoril'den gelen 27 yaşındaki futbolcu, geçen senenin devre arasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımına kiralanmıştı. Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen deneyimli oyuncu, hazırlık kampına dahil oldu ancak Mourinho tarafından tercih edilmedi.

Kaynak: DHA

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