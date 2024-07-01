Fenerbahçe göğüs sponsoru anlaşmasını duyurdu!

Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu için Otokoç ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe göğüs sponsoru anlaşmasını duyurdu!

Süper Lig devi, göğüs sponsorluğu için Otokoç’la bir kez daha anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp göğüs sponsorluğu için Otokoç ile 347 milyon 105 bin 63 TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Otokoç arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız yenilendi

Futbol Takımımızın forma göğüs sponsoru Otokoç ile anlaşmamız 2024-25 sezonunda da geçerli olmak üzere yenilendi. Kıymetli formamızın parçası olarak Kulübümüzün yanında olan sponsorumuza iş birliğimiz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulübümüz sponsorluk anlaşmasının detayları ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gereken bilgilendirme ve açıklamaları yapmıştır” ifadelerini kullandı.

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