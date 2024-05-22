Fenerbahçe, Gizem Örge ile yoluna devam ediyor: 2 yıllık sözleşme imzalandı

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezon kadro yapılanması kapsamındaki transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

2023-2024 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen milli libero Gizem Örge ile 2024-2025 sezonunun sonuna dek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Dünya sıralamasında 1 numara olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu da olan Gizem Örge, kariyerinde Avrupa Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

1993 doğumlu yıldız liberonuun kulüp kariyerinde ise 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası altın madalyasının yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem