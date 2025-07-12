Fenerbahçe Genç Yıldızı İstanbul'a Getirdi

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Fenerbahçe, Belçika’nın Gent ekibinde forma giyen 23 yaşındaki sol bek Archie Brown’ı İstanbul’a getirdi.

Sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından bir transferi daha bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya varınca oyuncuyu İstanbul’a getirdi . Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen futbolcu, önce sağlık kontrollerinden geçecek. Brown daha sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. 23 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü takımla birlikte Portekiz kampına gitmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA