Fenerbahçe Genç Yıldızı İstanbul'a Getirdi

Fenerbahçe 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Archie Brown’ı İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek oyuncunun daha sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe Genç Yıldızı İstanbul'a Getirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Belçika’nın Gent ekibinde forma giyen 23 yaşındaki sol bek Archie Brown’ı İstanbul’a getirdi.

Sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından bir transferi daha bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya varınca oyuncuyu İstanbul’a getirdi . Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen futbolcu, önce sağlık kontrollerinden geçecek. Brown daha sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. 23 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü takımla birlikte Portekiz kampına gitmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Manisa Futbol Kulübünden Duygulandıran Adım: Ferdi Zeyrek İçin 'Yas' Forması Ferdi Zeyrek İçin 'Yas' Forması
Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş
Orkun Kökçü'nün İstanbul'da Olacağı Saat Belli Oldu Orkun Kökçü'nün İstanbul'da Olacağı Saat Belli Oldu
Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor? Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!