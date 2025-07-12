Orkun Kökçü'nün İstanbul'da Olacağı Saat Belli Oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün İstanbul'a ineceği saat belli oldu.

Orkun Kökçü'nün İstanbul'da Olacağı Saat Belli Oldu
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Beşiktaş, anlaşma sağladığı milli futbolcu Orkun Kökçü’nün bu akşam 18.00’de İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmişti.

Orkun Kökçü İstanbul Yolcusu! Beşiktaş Transferi KAP’a BildirdiOrkun Kökçü İstanbul Yolcusu! Beşiktaş Transferi KAP’a BildirdiSpor

Kaynak: AA

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