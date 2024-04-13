Fenerbahçe galip geldi, üst üste üçüncü kez başardı!
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda galip gelen Fenerbahçe, EuroLeague'de üst üste üçüncü kez finale yükseldi.
Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, EuroLeague Women Final Four yarı final maçında ÇBK Mersin ile karşılaştı.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın sonucunda Fenerbahçe, 89-80 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE
Fenerbahçe bu sonuçla EuroLeague'de üst üst üçüncü, toplamda altıncı kez finale yükseldi.
FENERBAHÇE-ÇBK MERSİN KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrekte ribauntlarında rakibe üstünlük kuran Fenerbahçe, Marina Mabrey- Kahleah Copper ikilisine Kayla McBride- Napheesa Collier- Emma Meesseman üçlüsü ile yanıt verdi ve çeyreği 27-20 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte skoru 34-34’te eşitleyen ÇBK Mersin karşısında Kayla McBride’nin kritik üçlükleriyle skor üstünlüğünü tekrar ele alan Fenerbahçe, Napheesa Collier-Nikolina Milic ikilisi ile de skoru 43-36’ya getirdi. (02.14) Fark üç sayıya inince Fenerbahçe mola aldı. Molas sonrası Kayla McBride- Nikolina Milic ikilisiyle skor üreten Fenerbahçe, soyunma odasına 48-42 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 8 sayıya kadar açan Fenerbahçe Alagöz Holding, son bölümde Mersin ekibinin farkı kapatma çabalarına Kayla McBride ile izin vermedi ve son periyota 66-62 önde girdi.
Final periyotunda iki üçlükle başlayan Fenerbahçe, Mavunga’yı durdurmakta zorlandı ve skor 72-72’de eşitlendi. (06.09) Moladan Emma Meesseman’ın basketiyle Fenerbahçe, skor eşitliğinin ardından 9-0’lık seriyle 85-76 öne fırladı. (02.00) Son bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, maçı 89-80 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa
ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11
1. Periyot: 27-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-42 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 66-62 (Fenerbahçe lehine)
Maç Sonucu: 89-80 (Fenerbahçe lehine)
FENERBAHÇE, FRANSIZ TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK
Öte yandan Fenerbahçe, Fransız takımı Villeneuve d'Ascq ile karşılaşacak. 14 Nisan Pazar akşamı Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem