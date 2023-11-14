Fenerbahçe borsada da yatırımcısını güldürdü

Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ, borsada da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe borsada da yatırımcısını güldürdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 8,9 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe böylece yatırımcısını da sevindirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri ise geçen ay yüzde 15,3 kazandırdı.

Süper Lig'de zirve ortağı olan Galatasaray, borsada geçen ay iyi bir performans sergiledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de ekim ayında borsada yüzde 1,6 arttı.

Eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen ay borsada yüzde 17,9 kaybettirdi.

BEŞİKTAŞ'IN HİSSE FİYATI DA YIL BAŞINA GÖRE 7 KAT ARTTI

Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Gerçekleştirilen etkili transferler ve yapılan sponsorluk anlaşmaları bu yükselişlerde etkili oldu.

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, ekimde 44,30 liraya yükselerek 7 katını aştı. Beşiktaş, böylede borsada yıl sonuna göre yüzde 645,8 artış kaydetti.

Yıl başından bu yana yatırımcısına Galatasaray yüzde 103,5, Fenerbahçe yüzde 78,6, Trabzonspor yüzde 12,4 kazandırdı.

PİYASA DEĞERİ EN BÜYÜK KULÜP FENERBAHÇE

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.

Fenerbahçe, ekim ayını 12 milyar 887 milyon 196 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 10 milyar 632 milyon lirayla Beşiktaş, 9 milyar 450 milyon lirayla Galatasaray, 3 milyar 90 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Borsa İstanbul Beşiktaş
Son Güncelleme:
Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü
Alcaraz, ATP Finalleri'ne yenilgiyle başladı Alcaraz, ATP Finalleri'ne yenilgiyle başladı
Montella'dan İtalyan basınına Türkiye itirafı: Beni sokakta durduruyorlar... Montella'dan İtalyan basınına Türkiye itirafı: Beni sokakta durduruyorlar...
Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! SGK uzmanı, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi!