Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Durum 1-1

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, 33. dakikada Cerny'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 43. dakikada Asensio'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.

Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

33' Beşiktaş Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti

42' Fenerbahçe penaltı kazandı.

42' Abraham sarı kart gördü

44' Asensio'nun penaltıdan attığı gol sonrası maça eşitlik geldi: 1-1

45+4 İlk yarı sona erdi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

