Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Durum 1-1
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, 33. dakikada Cerny'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 43. dakikada Asensio'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.
Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
33' Beşiktaş Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti
42' Fenerbahçe penaltı kazandı.
42' Abraham sarı kart gördü
44' Asensio'nun penaltıdan attığı gol sonrası maça eşitlik geldi: 1-1
45+4 İlk yarı sona erdi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.
