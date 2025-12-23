TFF'den Bursaspor'a 'Leyla Zana' Cezası

TFF, Bursaspor'a siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik yapılan küfürlü tezahürat için kararını verdi. Bursaspor'a 16 bin lira para cezası kesilid.

TFF'den Bursaspor'a 'Leyla Zana' Cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün (23 Aralık Salı) kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor kulübüne Somaspor ile oynadığı müsabakada "çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı" 16 bin lira, karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 211 bin lira ceza verdi.

Federasyon ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil beyazlı kulübe 55 bin lira, aynı karşılaşmada belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 60 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

TFF Leyla Zana
