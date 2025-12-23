TFF'den Bursaspor'a 'Leyla Zana' Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün (23 Aralık Salı) kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor kulübüne Somaspor ile oynadığı müsabakada "çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı" 16 bin lira, karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 211 bin lira ceza verdi.

Federasyon ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil beyazlı kulübe 55 bin lira, aynı karşılaşmada belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 60 bin lira para cezası verdi.

