Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, 18 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi ise ligde 29 haftada kazandığı 20 maçla 2. sırada bulunuyor.
Bu sezon taraflar arasında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona, 89-81 kazanmıştı.
Kaynak: AA