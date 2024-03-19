Eczacıbaşı ve Fenerbahçe final için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı VE Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final için sahaya çıkacak.

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Eczacıbaşı ve Fenerbahçe final için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk edecek.

Yarın akşam Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sarı Melekler, İtalya'da oynanan ilk maçı 25-21, 27-25 ve 25-20 biten setler sonucu 3-0 kaybetmişti.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu konuk edecek.

ECZACIBAŞI DA FİNAL İÇİN PARKEYE ÇIKACAK

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Portekiz'den Ricardo Ferreira ve İspanya'dan Maria de las Olas Rodriguez Machin hakem ikilisi yönetecek.

İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.

Kaynak: AA

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