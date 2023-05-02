Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek. Play-off çeyrek final serisinde karşılaşan takımların birer galibiyeti bulunuyor.

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Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 28 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 14'ünü de Olympiakos kazandı.

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