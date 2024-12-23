Fenerbahçe Beko, Sırp Uzun Boban Marjanovic ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Beko, sezon başında NBA'den transfer ederek kadrosuna kattığı Sırp uzun Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Sırp pivottan beklediği katkıyı alamamıştı.

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Fenerbahçe Beko, Sırp Uzun Boban Marjanovic ile Yollarını Ayırdı

EuroLeague’de yeni sezonun başlamasına kısa süre bir süre kala Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna NBA’den Boban Marjanovic ile güçlendirmişti. Beklenen performansı gösteremeyen Sırp pivotun Fenerbahçe kariyeri bugün itibariyle noktalandı.

Fenerbahçe Beko, Sırp Uzun Boban Marjanovic ile Yollarını Ayırdı - Resim : 1

AYRILIK RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada 36 yaşındaki uzunun kontratında yer alan çıkış opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.

2015 ile 2024 yılları arasında kariyerini NBA’de sürdüren Boban Marjanovic, uzun süreli ABD serüveninin ardından Fenerbahçe’ye imza atarak Avrupa’ya geri dönüş yapmıştı.

Fenerbahçe Beko, Sırp Uzun Boban Marjanovic ile Yollarını Ayırdı - Resim : 2

BEKLENİLEN KATKIYI YAPAMADI

Yaşının da getirdiği handikaplarla birlikte takıma katıldığı günden bu yana özellikle Avrupa sahnesinde istikrarsız bir görüntü sergileyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Beko’nun oynadığı son 11 EuroLeague maçının 10’unda forma şansı bulamamıştı.

Sarı-lacivertli formayla toplam altı EuroLeague maçında süre bulan Boban Marjanovic, 4.0 sayı ve 3.5 ribaund katkısı verebildi.

Fenerbahçe Beko, Sırp Uzun Boban Marjanovic ile Yollarını Ayırdı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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