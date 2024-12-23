Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci Manidar Paylaşım

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Ahmet Ketenci, sosyal medyadan manidar bir paylaşımda bulundu. Ketenci, "Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır" dedi.

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Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci Manidar Paylaşım

Süper Lig’de Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray’ın Kayserispor’u deplasmanda 5-1’lik skorla geçmesiyle liderin 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımına, “Unutma, her karanlık gecenin bir sabahı vardır” sözleriyle başlayan Ketenci, Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri, ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp, Mısır'a sultan eden bir güç vardır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci Manidar Paylaşım - Resim : 1

'SABREDENİ ZAFERE ULAŞTIRAN İRADE VARDIR'

Ketenci, paylaşımının devamında, “Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek, oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Herkesin aynı yöne baktığı yerde, farklı bir açıdan olanları ve olayları görmek cesaret ve feraset ister” ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hakikatin izini sürmek, yalnız kalmayı ve dirençle karşılaşmayı göze almayı gerektirir. Bu da cesaret işidir. Bugün anlaşılmayan bu duruş, yarının hakikati olabilir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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