Fenerbahçe Avrupa'da Sahaya Çıkacak

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Avrupa'da Sahaya Çıkacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezona da deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yenerek başladı.

Casademont Zaragoza ise Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Organizasyonda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek.

Kaynak: AA

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