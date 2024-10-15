Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Kupa İçin Karşı Karşıya

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak mücadeleyle sahibini buluacak.

Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Kupa İçin Karşı Karşıya

Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, yarın sahibini bulacak.

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sezon iki organizasyonda da finalde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler salondan mutlu ayrılan taraf olmuştu.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek organizasyonda daha önce Eczacıbaşı 5, Fenerbahçe ise 4 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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