Feghouli Galatasaray'a transfer yasağı getirdi!

Galatasaray, eski futbolcusu Feghouli'nin açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı geldiği iddia edilirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı.

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Feghouli Galatasaray'a transfer yasağı getirdi!

Galatasaray, transfer için yoğun mesai yaşadığı bir dönemde Feghouli'nin getirdiği iddia edilen transfer yasağı ile büyük şok yaşadı.

Sarı-kırmızılılar ara transferde Torreira'nın yetiştirme ücreti sebebiyle kısa süreliğine transfer yasağıyla karşılaşmıştı.Yönetim, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış ve Kaan Ayhan-Zaniolo-Adekugbe üçlüsünü kadrosuna katmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a bir kez daha transfer yasağı geldi. Sezon başında sarı kırmızılı ekibi FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti. 

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