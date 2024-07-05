Fazıl Say'dan Merih'e Destek, UEFA'ya Eleştiri: Nazilerin Yükseldiği Ülkedeki Turnuvaya Niye İzin Verildi?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Merih Demiral’ın yaptığı ‘Bozkurt’ sevinci nedeniyle UEFA tarafından aldığı 2 maçlık ceza hakkında paylaşım yaptı.

“Bu işi iyi yönetemedi UEFA” diyen Say, şunları söyledi:

"Dün de yazdım; UEFA’nın yaptığını iyi bulmuyorum. Soruşturma da yanlış, ceza da yanlış. Bu işin doğrusunu kendi içimizde halletmeliydik. Genç bir futbolcunun anlık tepkisi, Avrupalıların çoğunun bildiği bir şey bile değil, fark ettiği hiç değil. Yüz yüze bir konuşmada uyarılırdı ve iş çözülürdü.

‘BU İŞİ İYİ YÖNETEMEDİ UEFA’

Bir 'ifşa' söz konusu belli ki. Futbolcunun bilinçli-bilinçsiz kastettiği de 'o düşünülen' değil bence… Aşırı sağın yükselişi ve kimi ülkelerde zirveye oturuşu tüm AB ülkelerinin de sorunu. Bu turnuvada Stadyumlarda ırkçı tezahüratlar da mevcut, sağcı ve ırkçı açıklamalar semboller de mevcut. Siyaset de spora bulaşıyor spor da siyasete bulaşıyor. Bunun önüne geçmenin yolu bir ülkenin bir futbolcusuna ceza vermekle düzelmiyor. Bu işi iyi yönetemedi UEFA.

‘AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI’

Ötekileşmeyi körükleyecek hatalı bir karar verdi. 'Hiçbir takımın hiçbir futbolcusu milliyetçi ya da dini bir sembole cesaret edemesin o zaman' argümanı da doğdu, çünkü diğeri de onu beğenmiyor olabilir, 'AFD Nazilerinin yükseldiği ülkede niye turnuva yapılmasına izin verildi o zaman?' Diye soran olur… Güzel turnuvaydı bu ana kadar... yazık oldu… ayıkla pirincin taşını, tadı kaçtı."

Dün de yazdım; UEFA’nın yaptığını iyi bulmuyorum.Soruşturma da yanlış, ceza da yanlış.

Bu işin doğrusunu kendi içimizde halletmeliydik.

Genç bir futbolcunun anlık tepkisi, Avrupalıların çoğunun bildiği bir şey bile değil, farkettiği hiç değil.

Yüzyüze bir konuşmada uyarılırdı ve… https://t.co/zNCP6DdUWV — Fazıl Say (@fazilsaymusic) July 5, 2024

NE OLMUŞTU?

Merih Demiral, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta, kendisinin ve takımının 2. golünü attıktan sonra “Bozkurt” selamı vermişti.

Bu işaret sonrası UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı, Demiral’ın hareketine karşı açıklama yapmış, bu açıklamaya karşılık AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’de cevap niteliğinde sözler sarf etmişti.

Soruşturma sonucunu açıklayan UEFA, Demiral’a 2 maç men cezası verdiği duyurmuştu.

TFF ise bu karara karşılık, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na (CAS) başvuru yapacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem