Fatih Terim İlk Resmi Maçını Kazandı: Al Shabab, Kupada Yarı Finale Yükseldi

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında rakibi Al Fayha'yı 2-1 yendi. Terim yönetimindeki Al Shabab bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Son Güncelleme:
Fatih Terim İlk Resmi Maçını Kazandı: Al Shabab, Kupada Yarı Finale Yükseldi

Suudi Arabistan Kral Kupası'nın çeyrek finalinde Al Shabab ile Al Fahya karşı karşıya geldi. Al Shabab Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Sami Ahmed Al Jurays düdük çaldı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Al Shabab, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Daniel Podence ve 26'ncı dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti. Al Fahya'nın tek golünü ise 88'inci dakikada Mokher Al-Rashidi attı.

Fatih Terim Al-Shabab'da İlk Antrenmanına ÇıktıFatih Terim Al-Shabab'da İlk Antrenmanına ÇıktıSpor
Fatih Terim, Al-Shabab ile AnlaştıFatih Terim, Al-Shabab ile AnlaştıSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fatih Terim
Son Güncelleme:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sahaya Çıkıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sahaya Çıkıyor
Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor
Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo
Trabzonspor Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Trabzonspor Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na Teşekkür