Fatih Terim İlk Resmi Maçını Kazandı: Al Shabab, Kupada Yarı Finale Yükseldi

Suudi Arabistan Kral Kupası'nın çeyrek finalinde Al Shabab ile Al Fahya karşı karşıya geldi. Al Shabab Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Sami Ahmed Al Jurays düdük çaldı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Al Shabab, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Daniel Podence ve 26'ncı dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti. Al Fahya'nın tek golünü ise 88'inci dakikada Mokher Al-Rashidi attı.

Kaynak: DHA