Euro 2024'te İlk Finalist Belli Oluyor!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak olan maçta Fransa, İspanya ile karşılacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Euro 2024'te İlk Finalist Belli Oluyor!

EURO 2024'te ilk finalist bugün belirlenecek. Münih Futbol Arena'da saat 22.00'de başlayacak maçta, turnuvanın önde gelen takımları arasında gösterilen İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı mücadelede, yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.

Futbolsever bu maçı 'erken final' olarak adlandırıyor. Fransa, İspanya maçının galibi, İngiltere, Hollanda maçının kazanıyla finalde karşılaşacak.

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