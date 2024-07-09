Galatasaray'a Batshuayi'nin Ardından Fenerbahçe'den Bir İsim Daha!

Transfer sezonuna Fenerbahçe'nin yıldızı Bathuayi'yi kadrosuna katarak başlayan Galatasaray'ın bir sarı-lacivertliye daha kancayı taktığı iddia etti.

Son Güncelleme:
Galatasaray'a Batshuayi'nin Ardından Fenerbahçe'den Bir İsim Daha!

Yeni sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe’nin elinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yi kapmasının ardından sarı-lacivertli ekipte forma giymiş bir ismi daha kadrosuna kadrosuna katabilir.

Icardi ve Batshuayi’nin bulunduğu forvet rotasyonuna bir de yerli isim katmak isteyen teknik direktör Okan Buruk’un önce Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ile Eyüpspor'da top koşturan Erencan Yardımcı'yı istediği ancak bu isimlerden bir sonuç alamadığı bildirilmişti.

Bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray’da Okan Buruk'un önüne geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun geldi.

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Bir Kalemde Sildi: Wanda Nara, Icardi’ye Boşanma Davası Açtı İddiası Wanda Nara, Icardi’den Boşanıyor
Arda Güler'in Forması Favori Oldu Arda Güler'in Forması Favori Oldu
Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum
AKP’li Kurmaylar Bu İhtimali Konuşuyor! Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor? Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor?
Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak Ehliyette Yeni Uygulama!
Fenomen Operasyonu: Neslim Güngen ve Eşi Gözaltına Alındı Neslim Güngen ve Eşi, Gözaltına Alındı