Galatasaray'a Batshuayi'nin Ardından Fenerbahçe'den Bir İsim Daha!

Yeni sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe’nin elinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yi kapmasının ardından sarı-lacivertli ekipte forma giymiş bir ismi daha kadrosuna kadrosuna katabilir.

Icardi ve Batshuayi’nin bulunduğu forvet rotasyonuna bir de yerli isim katmak isteyen teknik direktör Okan Buruk’un önce Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ile Eyüpspor'da top koşturan Erencan Yardımcı'yı istediği ancak bu isimlerden bir sonuç alamadığı bildirilmişti.

Bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray’da Okan Buruk'un önüne geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun geldi.