EURO 2024'te heyecan sürüyor: İşte günün programı

EURO 2024’te heyecan sürerken, son 16 turunda bugün İngiltere-Slovakya ve İspanya-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

EURO 2024'te heyecan sürüyor: İşte günün programı

EURO 2024’te son 16 turu maçları sürerken, bugün İngiltere-Slovakya ve İspanya-Gürcistan maçları oynanacak.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırıştı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise, en iyi üçüncüler arasına girerek, adlarını bir üst tura yazdırmıştı.

Son 16 turu maçları dün itibarıyla oynanmaya başlanırken, bugün saat 19.00'da İngiltere-Slovakya, 22.00'de İspanya-Gürcistan karşı karşıya gelecek.

ALMANYA VE İSVİÇRE TURLADI

Dün oynanan karşılaşmalarda , ev sahibi Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Diğer karşılaşmada ise İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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