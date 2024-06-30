Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 'yerli' alternatif arıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında yerli oyunculara öncelik veriyor. Yurt dışından talipleri olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na alternatif olacak isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılarda, Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar öne çıkan isimler arasında.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmişti. İki oyuncunun da gelişiminden memnun olan kulüp, yurt dışından taliplileri olan iki oyuncuya alternatif olacak genç isimler transfer etme arayışına girdi. Sarı kırmızılıların transfer listesinde ise Oğuz Aydın'ın ve Gökdeniz Bayrakdar yer alıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın'ın transferini bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 5 milyon euro ödemeyi kabul ediyor. Ancak Alanyaspor, 7 milyon euro seviyesinde bir beklenti içerisinde.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Alanyaspor formasıyla ligde 31 maça çıkarken 15 gol ve 7 asist yaptı.

Öte yandan genç oyuncuya Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu biliniyor.

Galatasaray'ın bir diğer alternatifi ise Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar.

22 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 9 gol ve 5 asist yaptı.