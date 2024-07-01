EURO 2024 | Belçika'yı 85'te yıkan Fransa, çeyrek final biletini kaptı

EURO 2024 son 16 turunda Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

EURO 2024 | Belçika'yı 85'te yıkan Fransa, çeyrek final biletini kaptı

EURO 2024'te heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fransa ile Belçika çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaştı.

Fransa 85. dakikada Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle maçı kazandı.

Fransa bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükseldi.

FRANSA'NIN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Portekiz ile Slovenya arasında oynanacak son 16 turu maçının kazananı çeyrek finalde Fransa'nın rakibi olacak. İki takımı karşı karşıya getirecek çeyrek final maçı 5 Temmuz günü Hamburg'ta oynanacak.

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