Trabzonspor 2024-25 sezonu kombine fiyatları belli oldu

Trabzonspor Kulübü, Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarında geçerli olacak kombine biletlerin satışının 3 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, satışların ilk 5 gününde 2023-2024 sezonu kombine sahibi taraftarların öncelik hakkı olacağına işaret edilen açıklamada, genel satışa ise 8 Temmuz Pazartesi saat 16.00'da başlanacağı aktarıldı.

FİYATLAR 7 BİN TL'den BAŞLIYOR

Satışlarda geçen yıla göre bazı değişiklikler yapıldığı, bu sezon güney alt, kuzey alt ve doğu alt J blok tribünleri için kombine satışı olmayacağı kaydedilen açıklamada, fiyatların VIP Platinum B Blok 50 bin lira, VIP Platinum A-C Blok 45 bin lira, VIP Gold 35 bin lira, VIP Silver 25 bin lira, batı alt/üst 10 bin lira, doğu alt/üst 8 bin lira, fırtına 7 bin lira, güney/kuzey üst 5 bin lira olarak belirlendiği açıklandı.

Eski kombine sahiplerine, 2023-2024 sezonunda sahip oldukları tribün için yüzde 15 indirim uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kulübün aidat borcu bulunmayan aktif üyelerinin kombine biletlerini yüzde 10 indirim hakkıyla satın alabileceği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci taraftarların sadece kuzey üst tribünde geçerli olmak üzere kombine biletlerini yüzde 50 indirim hakkıyla satın alabileceği belirtilerek, kadın taraftarlara ise VIP Platinum tribünü hariç yüzde 25 indirim uygulanacağı, söz konusu indirimli kombinelerin transfere kapalı olacağı aktarıldı.

LOGOLU KREDİ KARTI SAHİPLERİNE ÖZEL İNDİRİM

Trabzonspor logolu kredi kartı sahiplerine yüzde 10 indirim uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "Kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın Passolig kart vizesinin 1 Haziran 2025'e kadar uzatılmış olması gerekmektedir. Kombine satışlarımız yalnızca Trabzonspor logolu Passolig kartlarına yapılabilmektedir. Trabzonspor logolu Passolig kart sahipleri TFF ya da logosuz kart dışında, başka bir takımın logolu kartına sahipse kombine alamayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA