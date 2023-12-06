Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, trafikte çıkan kavgada yaralandı

İstanbul'da trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga ihbarı üzerine Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'a gitti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada otomobiliyle seyir halinde olan teknik direktör Oktay Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüştüğünü tespit etti.

Olayda, darp edilen Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Derelioğlu ile yanında bulunan Başak Derelioğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatılırken diğer araçtaki Z.K. ve N.K. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu arada, olay anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin araçtan inerek Derelioğlu'nun otomobilinin yanına gelmesi, kapıyı açmaya yönelirken Derelioğlu'nun araçtan inmesi ve taraflar arasında yaşanan kavga yer aldı. Yine, Başak Derelioğlu'nun araya girmesi, çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı tarafların birbirlerine tekmelerle saldırmaları ve yere yuvarlanmaları da görüntülendi.

Kaynak: AA