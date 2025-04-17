Ersun Yanal'ın Acı Günü! Bir Hafta Arayla Yıkıldı
Teknik direktör Ersun Yanal bir hafta arayla çifte acıyla sarsıldı. 9 Nisan’da annesi Bahriye Yanal’ı kaybeden Yanal, bugünde babası Ural Yanal’ı kaybetti.
Teknik Direktör, Ersun Yanal’ın babası Ural Yanal (86), Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ural Yanal'ın cenazesi yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84), 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
Kaynak: AA