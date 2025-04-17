Ersun Yanal'ın Acı Günü! Bir Hafta Arayla Yıkıldı

Teknik direktör Ersun Yanal bir hafta arayla çifte acıyla sarsıldı. 9 Nisan’da annesi Bahriye Yanal’ı kaybeden Yanal, bugünde babası Ural Yanal’ı kaybetti.

Ersun Yanal'ın Acı Günü! Bir Hafta Arayla Yıkıldı

Teknik Direktör, Ersun Yanal’ın babası Ural Yanal (86), Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ural Yanal'ın cenazesi yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ersun Yanal'ın Acı Günü! Bir Hafta Arayla Yıkıldı - Resim : 1

Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84), 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Kaynak: AA

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