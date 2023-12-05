Ergin Ataman ile oğlu birbirine rakip oluyor: Panathinaikos'a karşı Anadolu Efes'i destekleyecek

Türk Hava Yolları EuroLeague’de çift maç haftası heyecanı yaşanıyor.

Salıdan cumaya kadar her gün maç olacağı haftada takımları zorlu maçlar bekliyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, kendisine 2 EuroLeague kupası kazandıran antrenörü Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u ile karşılaşacak.

Efes-Pana maçı bugün saat 20:30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi S Sport’a konuşan Ataman, duygularını aktardı.

Ataman şunları söyledi:

“Bu akşam tuhaf bir duygu olacak. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez burada Anadolu Efes‘in karşısına Panathinaikos‘un koçu olarak çıkacağım. Çok güzel günler, çok güzel yıllar geçti burada. Burada geçirdiğim anıları unutmak mümkün değil ki buradaki bayraklara baktığım zaman da onları hissedebiliyorum. Sonuçta profesyonellikte bunlar var ve önemli bir EuroLeague maçı oynanacak. EuroLeague’de her maç çok önemli. Onun için işimize bakarak kazanmaya çalışacağız.

‘YARIN DA MAALESEF KARŞIMDA EFES’İ DESTEKLEYECEK’

Sarp Ataman’ı(oğlu) sabahtan beri hiç olmazsa beyaz formayla, tarafsız olması için ikna etmeye çalışıyorum ama tabi Sarp, Efes’te çok büyük bir bağlılık yaşadı. Soyunma odasında takımın bir ferdi olarak 5 seneyi geçirdi ve o bir profesyonel de değil sonuçta. Ben bir profesyonelim, şartlar böyle gelişti. Efes’in rakibi olan önemli bir kulüpteyim. Sarp ise kendi duygularıyla Efes formasıyla karşımızda olacak. Ben iyi bir Galatasaraylıyım, Galatasaray Kongre üyesiyim ama Sarp’ı bir türlü Galatasaraylı yapamadım. Beşiktaşlı. Hatta bazen diyorum ki antrenörlüğü bırakınca belki de Galatasaray başkanlığına oynayacağız ama Sarp yine de ben Beşiktaşlıyım diyor. Yarın da maalesef karşımda Efes’i destekleyecek. Olsun, en azından Panathinaikos’un iç saha maçlarında o muhteşem atmosferde gelip formasını giyerek o coşkuya katılıyor”

Kaynak: Gerçek Gündem