Süper Lig'de kritik maç: Beşiktaş son maçlarda Fenerbahçe'ye üstün

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de kritik maç: Beşiktaş son maçlarda Fenerbahçe'ye üstün

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 26 puanla üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı eritebilme adına sarı-lacivertliler karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak.

Hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetiminin ilk sınavı olacak Fenerbahçe maçında tribünlerin, yaşanan bu değişim sonrası tamamen dolması bekleniyor.

SON 10 MÜCADELEDE 1 YENİLGİ

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan siyah-beyazlı takım, ağlarında da 16 gol gördü. Bu süreçteki tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de 3-1’lik skorla alan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde golsüz berabere kalırken, Kadıköy’de 4-2 galip gelmeyi başarmıştı.

Ayrıca ligde oynanan son 5 maçın 4’ünde ise taraflar 1’er puana razı oldu.

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın sonuçları söyle:

2022-2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş
Son Güncelleme:
Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter
Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor? Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor?
Abdullah Avcı'dan 'Futbolsuz nefes alamam' açıklaması Abdullah Avcı'dan 'Futbolsuz nefes alamam' açıklaması
FIFA, TFF'den Bursaspor için ek yaptırımlar talep etmiş FIFA, TFF'den Bursaspor için ek yaptırımlar talep etmiş
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"
Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo