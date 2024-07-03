Erden Timur'dan Bomba İtiraf: Galatasaray'ı Zarara Uğrattım

Galatasaray'ın eski Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray'ı Zaha transferinde zarara uğrattığını söyledi. Timur ayrıca, Fenerbahçe forması giyen Szymanski ve Fred ile de ilgilendiklerini itiraf etti.

Erden Timur'dan Bomba İtiraf: Galatasaray'ı Zarara Uğrattım

Galatasaray’ın eski Başkanvekili Erden Timur, gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yantladı. Timur, Altaylı’ya yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’nin yıldız isimleri Fred ve Sebastian Szymanski ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında soruları yanıtlarken, Fred ve Szymanski ile oyuncular Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce ilgilendiklerini söyledi. Timur konuya ilişkin açıklamasında, “Bir sürü oyuncular vardı almak istediğimiz, Fenerbahçe'nin aldığı Fred de dahil. Alamadık çünkü bonservis bedeli ödemek için harcama limitimiz yoktu.

Bonservis bedeli ödeyemeyeceğimiz için Biz Szymanski ile kiralık anlaşmaya çalışıyorduk. Harcama limiti neden yok, hiçbir şekilde sorulmuyor” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A ZARAR ETTİRDİ Mİ?

Timur, Altaylı’nın "Ndombele, Zaha, Tete transferleri ile Galatasaray'a zarar verdin mi?" sorusuna ise çok çarpıcı bir yanıt verdi.

Erden Timur’un konuya ilişkin açıklaması ise şöyle:

Basitçe söyleyeyim; verdim. Zaha en çok istenilen oyuncuydu. Oyuncu havuzundan bir oyuncu seçiliyor. Ben oyuncu seçmem. Ben seçilen 3 ya da 5 oyuncuya giderim. Scout ekibi ve teknik ekibe 'bonservisli oyuncu alabiliyoruz, bizim harcama limiti sorunumuz yok' desem bambaşka oyuncular vardı listede.

Etiketler
Erden Timur Galatasaray Fenerbahçe Fatih Altaylı
UEFA'dan Bozkurt Soruşturması: Merih Demiral'dan İlk Paylaşım! Merih Demiral'dan İlk Paylaşım!
UEFA'dan Bellingham'a 3 Gün Süre! UEFA'dan Yıldız Oyuncuya 3 Gün Süre!
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
ÇOK OKUNANLAR
Oranlar Belli Oldu Ama… 4 Milyon Emekliye Zam Yok! 4 Milyon Emekliye Zam Yok!
Milyonlarca Memurun Zamlı Maaşı Netleşti! İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu... İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaşlar
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Makas Açılıyor: İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı