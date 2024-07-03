Erden Timur'dan Bomba İtiraf: Galatasaray'ı Zarara Uğrattım

Galatasaray’ın eski Başkanvekili Erden Timur, gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yantladı. Timur, Altaylı’ya yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’nin yıldız isimleri Fred ve Sebastian Szymanski ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında soruları yanıtlarken, Fred ve Szymanski ile oyuncular Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce ilgilendiklerini söyledi. Timur konuya ilişkin açıklamasında, “Bir sürü oyuncular vardı almak istediğimiz, Fenerbahçe'nin aldığı Fred de dahil. Alamadık çünkü bonservis bedeli ödemek için harcama limitimiz yoktu.

Bonservis bedeli ödeyemeyeceğimiz için Biz Szymanski ile kiralık anlaşmaya çalışıyorduk. Harcama limiti neden yok, hiçbir şekilde sorulmuyor” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A ZARAR ETTİRDİ Mİ?

Timur, Altaylı’nın "Ndombele, Zaha, Tete transferleri ile Galatasaray'a zarar verdin mi?" sorusuna ise çok çarpıcı bir yanıt verdi.

Erden Timur’un konuya ilişkin açıklaması ise şöyle:

Basitçe söyleyeyim; verdim. Zaha en çok istenilen oyuncuydu. Oyuncu havuzundan bir oyuncu seçiliyor. Ben oyuncu seçmem. Ben seçilen 3 ya da 5 oyuncuya giderim. Scout ekibi ve teknik ekibe 'bonservisli oyuncu alabiliyoruz, bizim harcama limiti sorunumuz yok' desem bambaşka oyuncular vardı listede.