Eli Cebinde Madalya Kazanmıştı: Yusuf Dikeç Dünyanın Konuştuğu Pozu Yeniden Verdi

Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli takımdan Yusuf Dikeç, yarışma sırasındaki haliyle dünya gündemine yerleşti. Dikeç, sosyal medyada çok konuşulan pozunu da yeniden verdi.

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Eli Cebinde Madalya Kazanmıştı: Yusuf Dikeç Dünyanın Konuştuğu Pozu Yeniden Verdi

Tüm dünyada sporseverlerin sıkı takip ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'da en çok konuşulan sporculardan biri, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye’ye gümüş madalya getiren isimlerden Yusuf Dikeç oldu.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

BAKAN 'EFSANE POZU' PAYLAŞTI

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Paris'teki Olimpiyat Köyü'nden Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Anlık Olimpiyat Köyü'nden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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