Efsanevi Oyuncu Varane Futbolu Bıraktı

Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Varane kariyerini 31 yaşında sonlandırma kararı aldı. Varane, mevcut takımında teknik ekipte yer almaya devam edeceğini açıkladı.

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Efsanevi Oyuncu Varane Futbolu Bıraktı

Bir dönemin efsane defans oyuncuları arasında yer alan Fransız Raphael Varane’den sürpriz bir karar geldi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu futbol kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde takımına aldığı Varane, gösterdiği performansla efsaneler arasında gösteriliyordu. Varane, bu sezonun başında İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907’ye transfer olarak herkesi şaşırtmıştı.

Efsanevi Oyuncu Varane Futbolu Bıraktı - Resim : 1

Emeklilik kararını açıklayan Varane, sosyal medya paylaşımında, kariyerinde birçok güzel an yaşadığını, oynadığı takımlar için de her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirterek, kendisi için saha dışında yeni bir hayat başladığını söyledi. Varane, Como 1907’de kalmaya devam edeceğini ancak profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

KARİYERİNDE YOK YOK

Varane, kariyerinde Lens, Real Madrid, Manchester United ve Como 1907 formaları giymiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 4, La Liga'yı 3, UEFA Süper Kupa'yı 3, İspanya Süper Kupası 3, İspanya Kupası'nı 1, kez İngiltere Kupası'nı 1 ve İngiltere Lig Kupası da 1 kez kazanma başarısı göstermişti.

Varane ayrıca Fransa milli takımında da 93 maçta forma giyerek, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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