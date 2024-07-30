Eda Erdem'den Bir İlk! Tarihe Geçti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, olimpiyatlarda 100 sayıya ulaşan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

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Eda Erdem'den Bir İlk! Tarihe Geçti

Filenin Sultanları'nın başarılı kaptanı Eda Erdem, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'ya karşı oynadığımız müsabakayla birlikte tarihe geçti.

OLİMPİYATLARA GALİBİYETLE BAŞLADIK

Filenin Sultanları, 2024 Paris'te ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Setlerde 2-0 geriye düşen milli takımımız, büyük bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak olimpiyatlara galibiyetle başladı.

EDA ERDEM TARİHE GEÇTİ

Hollanda karşısında başarılı bir performans gösteren kaptan Eda Erdem, 12 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Eda'nın 12 sayılık performansı, onu Türkiye'nin olimpiyat tarihine geçirdi.

OLİMPİYATLARDA 100 SAYIYA ULAŞAN İLK TÜRK OLDU

Eda Erdem, son sayılarıyla birlikte olimpiyatlarda 100 sayıya ulaşan ilk Türk voleybolcu olmayı başardı. 37 yaşındaki tecrübeli isim toplam sayısını ise 108'e çıkarmayı bildi.

Daha önce 2012 Londra ve 2020 Tokyo'da forma giyen Eda Erdem, 2024 Paris ile birlikte 3'üncü kez olimpiyat heyecanını yaşıyor.

Filenin Sultanları'nda olimpiyatlarda en çok sayı atan isimler:

1. Eda Erdem - 108

2. Neslihan Demir - 86

3. Meryem Boz - 77

4. Zehra Güneş - 74

5. Hande Baladın - 67

6. Ebrar Karakurt - 64

7. Gözde Kırdar- 60

8. Neriman Özsoy - 59

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