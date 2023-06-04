Naz Aydemir Akyol yuvasına döndü

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit bu kapsamda, altyapısından yetiştirdiği ve 2004-2009 sezonları arasında formasını giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna dahil etti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün kültürünü çok iyi bilen altyapımızdan yetiştirdiğimiz kıymetli pasörümüz Naz’ın tekrar yuvasına dönmesinden ötürü çok sevinçliyiz. Naz’la birlikte güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Transfer ile ilgili görüşlerini aktaran Naz Aydemir Akyol, "Voleybola 9 yaşında başladığım yere tekrar dönüyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Turuncu beyazlı renkleri giyeceğim için çok mutluyum. Umarım uzun zamandır kazanmadığımız başarılara bu sezonda hep birlikte ulaşırız" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan ise, "Naz, altyapımızda yetişmiş çok değerli bir sporcumuz. Kendisini 15 yaşından beri yakından tanıyorum. Naz’ı takip ettiğimiz yıllar boyunca her zaman Türk voleyboluna büyük bir kıymet kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadık. Kulübümüzde forma giymediği zamanlarda bile biz onu her zaman Eczacıbaşı’lı olarak gördük. Dünyanın sayılı antrenörleriyle çalışma imkanını bulduğu için kendi alanının dünyada sayılı sporcularından biridir. Tekrar yuvasına dönmüş olmasından ötürü büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

1990 doğumlu milli takım oyuncusu Naz Aydemir Akyol 188 cm boyunda ve pasör olarak görev yapıyor. Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde başlayan tecrübeli pasör, kariyeri boyunca, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Türk Hava Yolları takımlarında oynadı.

Kaynak: İHA