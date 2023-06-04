İvan Bebek emekli oldu: "Kariyerimde Braga-Fenerbahçe maçını silmek isterdim"

Fenerbahçe'nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla uzun süre hafızalarda kalan Hırvat hakem Ivan Bebek emekliye ayrıldı.

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İvan Bebek emekli oldu: "Kariyerimde Braga-Fenerbahçe maçını silmek isterdim"

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Bebek, gelecek sezon ülkesinde VAR hakemi olarak görevine devam edecek.
 
Ülkesinde bir röportaj veren Hırvat hakem, “Kariyerimde Braga-Fenerbahçe maçını silmek isterdim” dedi. “O maç kariyerimde büyük bir leke bıraktı. Keşke o zamanlar VAR olsaydı” diyen Bebek, “Son zamanlarda VAR’ın futbolun duygularını öldürdüğünü, VAR ile futbolun eskisi gibi olmadığını söylediğinde hemen o maçı hatırlıyorum. Eğer VAR o maçta olsaydı kariyerimin daha sonra nasıl bir yön alacağını merak ediyorum. VAR beni çağıracak, ben de ne olduğuna bakacak ve kararı değiştirecektim.”
Fenerbahçe’nin Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakem skandallarla anılmıştı.

Sarı-lacivertliler maçı, 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen’in kırmızı kart görmesiyle sekiz kişi tamamlamıştı. Ayrıca Bebek, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.

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