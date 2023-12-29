Ebrar Karakurt'tan TFF'ye tepki: "Rusya'ya gelin ben karşılarım"

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Süper Kupa Finali öncesinde Suudi Arabistan'da yaşanan sorunların ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ebrar Karakurt'tan TFF'ye tepki: "Rusya'ya gelin ben karşılarım"

Bu akşam 20:45'te Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray derbisine saatler kala, basında çıkan haberler Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Suudi yönetiminin İstiklal Marşı ve Atatürk Posterleri hakkında kısıtlayıcı kararlar aldığının belirtilmesi üzerine kulüpler olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, son olarak TFF ve kulüp başkanları arasında yapılan görüşme ile karşılaşmanın planlanan koşullarda oynanmasına karar verildi.

TFF, mücadele öncesinde şehitler için saygı duruşunda durulacağını ve İstikak Marşı'nın okunacağını açıklarken, tartışmalara bir tepki de milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.

"ATATÜRK İLE İLGİLİ OLAN HER ŞEYİ BEN KARŞILARIM"

Filenin Sultanları ile rüya gibi bir yaz geçiren Ebrar Karakurt, kazandığı iki altın madalyanın ardından Rusya Ligi'nden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olmuştu.

Tartışmalar hakkında X hesabından paylaşımda bulunan milli oyuncu, "Şaka mı bu??? Gelin Rusya’da oynayın… Bayraklar, İstiklal Marşı, Atatürk’le ilgili olan her şeyi ben karşılarım" ifadelerini kullandı.

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