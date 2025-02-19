Düzce’de Genç Atletler Kıyasıya Yarıştı: 150 Sporcu Derece İçin Mücadele Etti

Düzce’de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları, 5 okuldan 150 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yarışmalarda özel sporcular da mücadele etti.

Düzce’de Genç Atletler Kıyasıya Yarıştı: 150 Sporcu Derece İçin Mücadele Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Düzce’de gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapılan yarışmalara 5 okuldan 150 sporcu katılırken, ayrıca 2 okuldan 10 özel sporcu da etkinlikte yer aldı.

Düzce’de Genç Atletler Kıyasıya Yarıştı: 150 Sporcu Derece İçin Mücadele Etti - Resim : 1

Sporcular, çeşitli branşlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, yarışmalar sonunda başarılı olanlara ödül töreniyle madalyaları takdim edildi. Organizasyon, genç sporculara yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken, atletizme olan ilgiyi artırmayı da hedefledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzce Yarışma
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan Umutlu Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan Umutlu
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Brezilya'nın Yolunu Tuttu Galatasaray'ın Eski Yıldızı Brezilya'nın Yolunu Tuttu
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu