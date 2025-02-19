Düzce’de Genç Atletler Kıyasıya Yarıştı: 150 Sporcu Derece İçin Mücadele Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Düzce’de gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapılan yarışmalara 5 okuldan 150 sporcu katılırken, ayrıca 2 okuldan 10 özel sporcu da etkinlikte yer aldı.

Sporcular, çeşitli branşlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, yarışmalar sonunda başarılı olanlara ödül töreniyle madalyaları takdim edildi. Organizasyon, genç sporculara yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken, atletizme olan ilgiyi artırmayı da hedefledi.

Kaynak: İHA