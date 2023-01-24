Dursun Özbek ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ‘sportmenliğe aykırı hareket’, Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik ise ‘Hakem ve diğer müsabaka görevlileri’ hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.
Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Valentin Rosier ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
Öte yandan Adana Demirspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Kayserispor, Beşiktaş, Ümraniyespor sevk edilen diğer kulüpler oldu.
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