Ali Koç’tan, Dursun Özbek’e çağrı: İstediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e çağrıda bulunarak, "istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" dedi.

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Ali Koç’tan, Dursun Özbek’e çağrı: İstediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e çağrıda bulundu.

Ali Koç, Dursun Özbek'e seslenerek, "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" dedi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Ekim 2022: “MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!”

20 Ekim 2022: “Bu kurguyu yapanın başına yıkarız", Her hafta GS TV’den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 Ekim 2022: “Biz bu ligi bitirtmeyiz”

20 Ocak 2023: “Biz PFDK Başkanı’nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”

21 Ocak 2023: "Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor"
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler!

Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir. Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum:
Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa, attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız, tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Kaynak: İHA

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